Результаты матчей Кубка Глинки/Гретцки — 2025 на 12 августа

Сегодня, 12 августа, в Брно (Чехия) и Тренчине (Словакия) прошёл очередной игровой день Кубка Глинки/Гретцки — международного турнира среди игроков до 18 лет. Во второй игровой день турнира прошли четыре матча.
Хоккей. Кубок Глинки/Гретцки, 12 августа:
Группа А
Швейцария U18 – Канада U18 — 1:9;
Чехия U18 – Финляндия U18 — 1:4.
Группа B
Швеция U18 – США U18 — 5:3;
Словакия U18 – Германия U18 — 1:0.
Кубок Глинки/Гретцки проводится c 1991 года (раньше он назывался Кубком мира среди юниоров и Тихоокеанским кубком и проходил в Японии). В прошлые годы в турнире участвовали такие звёзды, как Сидни Кросби, Джонатан Тэйвз, Евгений Малкин и Стивен Стэмкос.