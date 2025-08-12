«Постоянно искал в шкафах кусок сахара». Котляревский рассказал о диете в «Северстали»

Новичок «Авангарда» Михаил Котляревский заявил, что не может отказаться от сахара, и вспомнил диету в «Северстали» при главном тренере Андрее Козыреве.

— Известно, что Андрей Козырев уделяет большое внимание питанию в «Северстали».

— Мне запомнилось, что там не было сахара. Я постоянно искал в шкафах кусок сахара. Как это — кофе без сахара пить? Потом нашёл лазейку — у массажистов сахар был, я у них брал. Отказаться от сахара ради спорта не готов. Всегда ел то, что хотел. Если на ужин был салат и всё строго — я шёл и ел в другом месте.

— У вас никогда не было проблем с весом?

— Появились после 25 лет, когда уезжаю в отпуск. Мне нужно следить за питанием, но я лучше пробегу 10 км, а потом съем что-то вкусное, чем буду себя жёстко ограничивать, — цитирует Котляревского «ВсеПроСпорт».