Фетисов: Овечкину надо оставаться в НХЛ и играть дальше, сил у него хватит

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов высказался о возможном возвращении капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в КХЛ. Сезон-2025/2026 станет для россиянина 21-м в карьере в НХЛ и заключительным по текущему контракту с «Вашингтоном».

«Если Овечкин приедет в КХЛ, то будет огромный бум популярности лиги. Но я бы хотел, чтобы он ещё продолжал в НХЛ, и не один год. Тут ещё и возможность взять Кубок Стэнли, и абсолютный рекорд Гретцки по шайбам с учётом плей-офф.

Сил у него хватит, думаю, он знает толк в подготовке, лишь бы без травм. Я не знаю планов Саши, но считаю, что ему надо оставаться в НХЛ и играть дальше», – приводит слова Фетисова Odds.ru.

На счету Овечкина на данный момент 897 голов в регулярках (974 шайбы с учётом плей-офф). В активе Гретцки – 1016 шайб в НХЛ с учётом плей-офф.

