«Было тяжёлое время». Бывший финский форвард «Салавата» рассказал об отъезде из КХЛ

Финский нападающий Теэму Хартикайнен высказался о своем уходе из «Салавата Юлаева» весной 2022 года.

Напомним, все легионеры покинули клуб 4 марта 2022 года.

– Это было тяжёлое время. Сначала мы [сборная Финляндии] выиграли олимпийское золото, потом вернулись в Россию, а потом начался конфликт на Украине. Но ещё к Рождеству я решил, что моя карьера в КХЛ закончена. В каком-то смысле эта лига уже выжала из меня все соки, и в любом случае пора было бы искать что-то другое. Начало СВО ускорило мой отъезд из России на пару месяцев.

Мы уехали в спешке, когда никто не мог сказать наверняка, закроются ли границы. Отсутствие информации в той ситуации было довольно изматывающим. Мы быстро вывезли свои семьи из страны, но игроки остались там ещё на несколько дней. Финских игроков было около дюжины, и все сразу ушли.

– Вам было страшно в тот момент?

– Меня это не пугало. Я был в Уфе уже давно и чувствовал себя в полной безопасности. Тяжело было от неизвестности, от незнания, что будет завтра, – цитирует Хартикайнена Iltalehti.

Хартикайнен провёл девять сезонов в КХЛ в «Салавате Юлаеве», в составе которого отметился несколькими рекордами.