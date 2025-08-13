Суд встал на сторону «Филадельфии» в вопросе расторжения контракта с Райаном Джохансеном

Арбитражный суд вынес решение в пользу «Филадельфии Флайерз» по жалобе, поданной Ассоциацией игроков НХЛ после расторжения контракта Райана Джохансена в августе 2024 года. «Флайерз» сослались на «существенное нарушение» в качестве основания для расторжения. Об этом сообщает инсайдер НХЛ Даррен Дрегер в соцсети Х.

«Это должно положить конец процессу, начавшемуся год назад, когда «Флайерз» расторгли последний год восьмилетнего контракта Джохансена, наложив на него штраф в размере $ 8 млн. «Филадельфия» могла выплатить только $ 4 млн по этому контракту, поскольку «Нэшвилл Предаторз» сохранили вторую половину, когда обменяли его в «Колорадо Эвеланш» в межсезонье 2023 года, но после «существенного нарушения» «Флайерз» решили расторгнуть контракт», — написал Дрегер в соцсети Х.

Нападающий с 2015 по 2023 год выступал за «Нэшвилл», с которым доходил до финала Кубка Стэнли в 2017 году. Прошлый сезон форвард пропустил из-за реабилитации после тяжёлой травмы. Всего в НХЛ на счету Джохансена 905 матчей и 578 (202+376) набранных очков.