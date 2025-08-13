Скидки
Вратарь «Авангарда» Серебряков посетил матч «Зенита» и сделал фото с теннисистом Бубликом

Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков посетил с семьёй матч «Зенит» — «Рубин» (3:0) в Санкт-Петербурге. На трибунах хоккеист сделал совместную фотографию с 27-й ракеткой мира теннисистом Александром Бубликом.

Fonbet Кубок России . Группа A. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 18:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Рубин
Казань
1:0 Кассьерра – 70'     2:0 Кассьерра – 78'     3:0 Шилов – 83'    

Фото: ХК «Авангард»

Бублик нанёс символический удар перед матчем 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между петербургским «Зенитом» и казанским «Рубином».

Бублик — уроженец города Гатчина Ленинградской области, до 2016 года он представлял Россию на соревнованиях. Сейчас Александр занимает 27-е место в рейтинге ATP.

Действующим обладателем Кубка России является московский ПФК ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА взял Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошедшем сезоне стал «Краснодар».

