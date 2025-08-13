Бывший нападающий клубов КХЛ и ВХЛ Скороходов поймал 68-килограммового сома

Бывший нападающий клубов КХЛ и ВХЛ Игорь Скороходов поймал 68-килограммового сома в водах Рыбинского водохранилища.

«Надо ли что то говорить… 68 кг в заброс, 2,5 часа возни, куча эмоций! Давно мечтал о такой рыбе, руки болят, радости полные штаны. Снасть не подвела. Есть новый рекорд, идём дальше. Отпускать не стал, в подсак не влез, сильно поранили багром», – написал Скороходов в соцсети.

Фото: личный архив Скороходова

Экс-нападающий ранее играл за «Северсталь», «Трактор», «Витязь», «Югру», «Салават Юлаев», новокузнецкий «Металлург» и «Ладу». Всего на счету хоккеиста 311 матчей в КХЛ и 150 (89+61) набранных очков. В ВХЛ Скороходов провёл 58 матчей и набрал 24 (12+12) очка.