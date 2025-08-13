Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей на Кубке Глинки/Гретцки — 2025 на 13 августа

Сегодня, 13 августа, в Брно (Чехия) и Тренчине (Словакия) завершится групповой этап Кубка Глинки/Гретцки с участием юниорских сборных. В третий игровой день турнира пройдут четыре матча.

Расписание матчей на Кубке Глинки/Гретцки — 2025 на 13 августа (время — московское):

16:30. Финляндия U18 — Швейцария U18;

16:30. США U18 — Германия U18;

20:00. Словакия U18 – Швеция U18;

21:00. Чехия U18 – Канада U18.

Кубок Глинки/Гретцки — ежегодный турнир по хоккею, который проводится в августе среди юниорских сборных команд (игроки не старше 18 лет). Не санкционирован Международной федерацией хоккея (ИИХФ).

До 2022 года в турнире традиционно принимала участие юниорская сборная России. На данный момент российская сборная не принимает участия в турнире.