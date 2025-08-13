Скидки
«Лада» расторгла контракты с защитником Фёдоровым и нападающим Ермаковым

Комментарии

Хоккейный клуб «Лада» расторг контракты с защитником Семёном Фёдоровым и нападающим Яромиром Ермаковым по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба клуба.

Ермаков в прошлом сезоне за 49 матчей за «Академию Михайлова» набрал 61 (21+40) очко при показателе полезности «+15», а также дебютировал в ВХЛ – в 11 играх за АКМ он заработал 3 (2+1) очка за результативность.

Фёдоров большую часть сезона-2024/2025 отыграл в МХЛ в системе молодёжных команд «Академии Михайлова», заработав суммарно 16 (3+13) очков за 53 матча при показателе полезности «+16». Также в активе защитника 16 игр в ВХЛ, в которых он отметился двумя голевыми передачами.

