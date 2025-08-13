Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Светлов — о селекции «Амура»: состав стал более молодым и агрессивным

Светлов — о селекции «Амура»: состав стал более молодым и агрессивным
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов положительно оценил селекцию «Амура» в межсезонье.

«Знаю не понаслышке, что весной хабаровские болельщики заволновались – ходили разговоры о резком сокращении бюджета. Тем не менее, учитывая новые финансовые возможности «Амура», селекция в соотношении «цена – качество» удалась.

Главное приобретение, на мой взгляд, – вратарь Дорожко. В «Витязе» в последние годы он вытягивал некоторые матчи. Это очевидный первый номер для «Амура», без которого на Дальнем Востоке делать нечего.

Также удалось сформировать группу недорогих, но работоспособных игроков – Заседу, Петькова, Воронкова, Абросимова и других. Состав «Амура» по сравнению с последними годами, когда делалась ставка на дорогостоящих легионеров и ветеранов, стал более молодым и агрессивным. Он приобрёл рабочий, именно дальневосточный формат – и способен решать задачу выхода в плей-офф», — цитирует Светлова Russia-Hockey.

Материалы по теме
Фото
Игроки и тренерский штаб «Амура» провели встречу с руководством клуба
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android