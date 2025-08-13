Капитан «Оттавы» Брэди Ткачук: было важно положить конец засухе и выйти в плей-офф

Капитан «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук сказал, что выход в плей-офф в прошлом сезоне был важен для канадского клуба. «Сенаторз» выступили в розыгрыше Кубка Стэнли впервые с 2017 года. В первом раунде «Оттава» проиграла «Торонто Мэйпл Лифс» (1-4).

«Да, нам действительно нужно было попасть в плей-офф, чтобы показать всем, что мы способны на это. И на что-то большее. В последние годы мы были в некотором застое. От нас многого ждали, но мы не оправдывали эти ожидания. Отсюда и сомнения. Но прошлый сезон показал, что у нас отличная команда. Думаю, мы только начинаем свой путь. Плей-офф – это здорово, но это не конечная цель. Для нас нет предела.

Конечно, успех помог справиться с домыслами. Если дела идут плохо, люди начинают строить всяческие предположения или пытаются представлять себя на моём месте. Но я никогда не думал об уходе из «Оттавы». Я хотел здесь играть. Мы – и команда, и город – очень долго шли к возвращению в плей-офф. Для меня было важно положить конец этой засухе. Несмотря на все трудности, мы сумели выйти в плей-офф. Теперь каждый хочет большего и стремится осуществить свои детские мечты», – цитирует Ткачука TSN.