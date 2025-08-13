Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Салават Юлаев» и Джош Ливо расторгли контракт по обоюдному согласию

«Салават Юлаев» и Джош Ливо расторгли контракт по обоюдному согласию
Комментарии

«Салават Юлаев» и нападающий Джошуа Ливо расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба уфимского клуба. Нападающий выступал за «Салават Юлаев» с сезона-2023/2024 и провёл за клуб 122 матча. В прошлом сезоне канадский форвард стал лучшим снайпером и бомбардиром КХЛ.

«Салават Юлаев» благодарит Джошуа за игру и желает удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, Джош Ливо был признан самым ценным игроком прошлого регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. 32-летний канадский форвард установил рекорд КХЛ по голам за регулярку (49 шайб) и стал вторым игроком в истории «Салавата Юлаева», набравшим 80 очков за сезон.

Материалы по теме
Скандал с Ливо плох со всех сторон. «Салават» цинично выкинул кумира, но чего ждал агент?
Скандал с Ливо плох со всех сторон. «Салават» цинично выкинул кумира, но чего ждал агент?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android