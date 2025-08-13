«Салават Юлаев» и Джош Ливо расторгли контракт по обоюдному согласию

«Салават Юлаев» и нападающий Джошуа Ливо расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба уфимского клуба. Нападающий выступал за «Салават Юлаев» с сезона-2023/2024 и провёл за клуб 122 матча. В прошлом сезоне канадский форвард стал лучшим снайпером и бомбардиром КХЛ.

«Салават Юлаев» благодарит Джошуа за игру и желает удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, Джош Ливо был признан самым ценным игроком прошлого регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. 32-летний канадский форвард установил рекорд КХЛ по голам за регулярку (49 шайб) и стал вторым игроком в истории «Салавата Юлаева», набравшим 80 очков за сезон.