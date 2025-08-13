Скидки
ХК ЦСКА расторг контракт с защитником Никитой Седовым, провалившим допинг-тест

ХК ЦСКА расторг контракт с защитником Никитой Седовым, провалившим допинг-тест
Хоккейный клуб ЦСКА расторг контракт с защитником Никитой Седовым по инициативе игрока, сообщает пресс-служба армейского клуба. Ранее игрок был отстранён от тренировок и матчей из-за положительной допинг-пробы. В крови хоккеиста был обнаружен мельдоний.

24-летний Никита Седов пополнил состав армейского клуба в 2024 году. В сезоне-2024/2025 он провёл 57 матчей за ЦСКА в КХЛ и набрал 17 очков (1+16) при показателе полезности «+12».

Напомним, ранее в пробе форварда ЦСКА Владислава Каменева также был обнаружен мельдоний. Также положительную допинг-пробу сдал форвард Анатолий Голышев из «Автомобилиста».

