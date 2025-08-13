Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Подкорректировал многие вещи». Исаков высказался об изменениях в тренировках «Торпедо»

«Подкорректировал многие вещи». Исаков высказался об изменениях в тренировках «Торпедо»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков поделился ожиданиями от своего дебютного сезона в КХЛ. Ранее специалист работал в клубах МХЛ и ВХЛ.

— Вскоре вас ждёт тренерский дебют в КХЛ. В связи с тем, что вы пришли из ВХЛ, пришлось ли что-то менять в тренировочном процессе?
— Пришлось кое-что в определённый момент менять. Вообще, если взять мою тренерскую работу, то каждый год в тренировочный процесс подготовки команды приходится вносить определённые изменения, потому что хоккей не стоит на месте, меняются тенденции, меняются определённые требования. Поэтому лично я подкорректировал многие вещи, — цитируют Исакова «Нижегородские новости».

Исаков летом 2023 года стал главным тренером молодёжной хоккейной команды «Чайка», которую привёл к бронзовым медалям Молодёжной хоккейной лиги — 2023/2024. Летом 2024 года Исаков возглавил новый клуб ВХЛ «Торпедо-Горький», с которым стал обладателем Кубка Чемпиона России.

Материалы по теме
Главный тренер «Торпедо» Исаков рассказал о подготовке клуба к новому сезону
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android