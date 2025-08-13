Скидки
Нападающий «Далласа» Микко Рантанен сфотографировался с Арсеном Венгером

Нападающий «Даллас Старз» Микко Рантанен сделал совместную фотографию на отдыхе с бывшим главным тренером лондонского «Арсенала», а ныне главой технической исследовательской группы ФИФА Арсеном Венгером.

Фото: Личный архив Рантанена

Арсен Венгер — французский футбольный тренер и бывший игрок, один из самых успешных и влиятельных специалистов в истории футбола. Наибольшую известность Венгер приобрёл благодаря своей работе в лондонском «Арсенале», где он был главным тренером с 1996 по 2018 год. Под его руководством клуб выиграл три титула чемпиона Англии, включая знаменитый сезон-2003/2004, когда команда не проиграла ни одного матча в чемпионате. В 2018 году Венгер покинул пост тренера «Арсенала».

