СКА объявил об отмене двух контрольных матчей предсезонки с «Шанхай Дрэгонс»

Комментарии

Пресс-служба СКА объявила об отмене двух контрольных матчей с китайским клубом «Шанхай Дрэгонс», запланированных на 20 и 21 августа.

«По не зависящим от клуба причинам контрольные матчи СКА с «Шанхай Дрэгонс», запланированные на 20 и 21 августа, не состоятся. Игры с «Динамо» СПб и «Автомобилистом» 18-го и 29-го числа в силе, на них ждём всех в «Хоккейном городе».

Если вы уже приобрели билеты на матч 20-го числа, то дополнительно делать ничего не нужно – средства вернутся автоматически на ту карту, с которой была произведена оплата. То же самое касается и бонусов», — говорится в сообщении пресс-службы клуба СКА.

