Матч-центр:
Главная Хоккей Новости

«Барыс» заключил контракт с защитником Иэном Маккошеном

«Барыс» заключил контракт с защитником Иэном Маккошеном
«Барыс» заключил односторонний контракт с защитником Иэном Маккошеном. Как сообщает пресс-служба казахстанского клуба, соглашение с американским игроком обороны рассчитано на один сезон, до 31 мая 2026 года. Ранее о готовящейся сделке сообщал «Чемпионат».

Большую часть своей карьеры Маккошен, задрафтованный в 2013 году «Флоридой Пантерз», провёл в Северной Америке. В его статистике числятся 60 матчей в Национальной хоккейной лиге и 244 матча в АХЛ.

В Континентальной хоккейной лиге Иэн дебютировал в сезоне-2024/2025. За 61 игру в составе «Куньлуня» он записал в свой актив четыре заброшенные шайбы и 11 результативных передач, заблокировав при этом 90 бросков соперников и проведя 113 силовых приёмов.

