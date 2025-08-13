Член Зала хоккейной славы назвал самого талантливого игрока «Монреаля» за долгое время

Член Зала хоккейной славы Серж Савар назвал защитника Лэйна Хатсона самым талантливым игроком «Монреаль Канадиенс» за много лет. По итогам прошлого сезона 21-летний игрок обороны получил приз лучшему новичку НХЛ.

«Время покажет, но он самый талантливый игрок «Монреаля» со времён Ги Лефлёра, пожалуй. Как только я его увидел, то сразу сказал, что он будет лучшим игроком в команде. Я с самого начала был убеждён, что он будет большой звездой в НХЛ.

На то, что он умеет, способны немногие. Конечно, всегда страшно, когда крупный парень мчится на него со скоростью 100 миль в час, но он очень ловок и находит способ увернуться. Он не боится играть, когда напряжение на льду возрастает», – цитирует Савара пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне Хатсон набрал 66 (6+60) очков в 82 играх при показателе полезности «-2» и среднем времени на льду 22:43.