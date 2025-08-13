Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бывший тренер клубов НХЛ Жерар Галлан возглавил «Шанхай Дрэгонс»

Бывший тренер клубов НХЛ Жерар Галлан возглавил «Шанхай Дрэгонс»
Комментарии

Бывший тренер клубов НХЛ Жерар Галлан возглавил «Шанхай Дрэгонс», сообщает пресс-служба клуба.

Последним местом работы 61-летнего канадского специалиста был «Нью-Йорк Рейнджерс» в сезоне-2022/2023. В НХЛ Галлан также тренировал «Коламбус Блю Джекетс», «Флориду Пантерз» и «Вегас Голден Найтс».

Галлан выиграл приз лучшему тренеру НХЛ в сезоне-2017/2018, работая с «Вегас Голден Найтс», и вывел команду в финал Кубка Стэнли в их дебютном сезоне. Он одержал 369 побед в 705 играх регулярного чемпионата НХЛ.

Галлан также тренировал сборную Канады на Кубке Шпенглера в декабре прошлого года, где «Штраубинг Тайгерс» выбили канадцев в полуфинале.

Материалы по теме
В «Куньлунь» вложат уйму денег и привезут канадского тренера. В КХЛ будет новый суперклуб?
В «Куньлунь» вложат уйму денег и привезут канадского тренера. В КХЛ будет новый суперклуб?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android