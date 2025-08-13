Скидки
Грицюк: очень интересно попробовать на себе силу Сергея Бобровского

Комментарии

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк заявил о желании сыграть против российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в НХЛ. В мае 24-летний экс-форвард «Авангарда» и СКА подписал контракт новичка с «Нью-Джерси».

«Очень интересно попробовать на себе силу Сергея Бобровского, он мне как вратарь очень симпатичен. Интересно побросать ему, повылазить на него, посмотреть, как он будет реагировать на броски», – цитирует Грицюка ТАСС.

В минувшем сезоне 36-летний вратарь «Флориды» Бобровский стал двукратным обладателем Кубка Стэнли. Грицюк выступал за СКА с 2023 по 2025 год. В регулярном сезоне-2024/2025 24-летний форвард сыграл 49 матчей за клуб из Санкт-Петербурга, в которых набрал 44 (17+27) очка.

