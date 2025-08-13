Скидки
Главная Хоккей Новости

Шестикратный обладатель Кубка Стэнли сравнил защитника «Монреаля» Хатсона с Гретцки

Шестикратный обладатель Кубка Стэнли, член Зала хоккейной славы Ларри Робинсон сравнил защитника «Монреаль Канадиенс» Лэйна Хатсона с легендарным канадским нападающим Уэйном Гретцки.

«Первое, что все говорили о Хатсоне, это то, что он маленький, что его убьют на льду. Это напоминает мне то, что говорили во времена Уэйна Гретцки. Считалось, что Уэйн недостаточно крупный и его травмируют. Посмотрите, чего он добился, – вышло не так уж и плохо. Для города здорово иметь такого игрока, как Хатсон», – цитирует Робинсона пресс-служба канадского клуба.

По итогам прошлого сезона 21-летний игрок обороны получил приз лучшему новичку НХЛ.

Новости. Хоккей
Новости. Хоккей

