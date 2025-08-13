Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА подписал контракт с американским нападающим Рокко Гримальди

СКА подписал контракт с американским нападающим Рокко Гримальди
Аудио-версия:
Комментарии

Хоккейный клуб СКА подписал контракт с американским нападающим Рокко Гримальди. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с форвардом рассчитано на два года и будет действовать до конца сезона-2026/2027. Ранее о готовящемся трансфере сообщал «Чемпионат».

Рокко Гримальди – нападающий, родился 8 февраля 1993 года в Калифорнии, США. Рост – 168 сантиметров, вес 81 килограмм. Хват клюшки – правый. На драфте НХЛ выбран во втором раунде «Флоридой Пантерз» под общим 33-м номером.

Дебютировал в НХЛ 1 ноября 2014 года, 22 ноября забросил первую шайбу. Помимо «Флориды», в НХЛ выступал за «Колорадо» и «Нэшвилл», предыдущий сезон отыграл в АХЛ за команду из Кливленда. На счету Гримальди 203 матча и 67 очков в НХЛ, а также 499 игр и 428 бомбардирских баллов в АХЛ.

В 2010-м году новичок СКА вместе со сборной США завоевал Мировой кубок вызова, став лучшим бомбардиром и ассистентом турнира. В 2010-м и 2011-м в составе юниорской сборной выигрывал чемпионат мира, в 2013-м стал победителем молодёжного чемпионата мира.

Гримальди – лучший бомбардир взрослого мирового первенства по хоккею 2023 года. В 10 матчах нападающий набрал 14 (7+7) очков и был включён в символическую сборную турнира.

Материалы по теме
Эксклюзив
Североамериканские форварды Джозеф Бландизи и Рокко Гримальди продолжат карьеру в СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android