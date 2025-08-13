Хоккейный клуб СКА подписал контракт с американским нападающим Рокко Гримальди. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с форвардом рассчитано на два года и будет действовать до конца сезона-2026/2027. Ранее о готовящемся трансфере сообщал «Чемпионат».

Рокко Гримальди – нападающий, родился 8 февраля 1993 года в Калифорнии, США. Рост – 168 сантиметров, вес 81 килограмм. Хват клюшки – правый. На драфте НХЛ выбран во втором раунде «Флоридой Пантерз» под общим 33-м номером.

Дебютировал в НХЛ 1 ноября 2014 года, 22 ноября забросил первую шайбу. Помимо «Флориды», в НХЛ выступал за «Колорадо» и «Нэшвилл», предыдущий сезон отыграл в АХЛ за команду из Кливленда. На счету Гримальди 203 матча и 67 очков в НХЛ, а также 499 игр и 428 бомбардирских баллов в АХЛ.

В 2010-м году новичок СКА вместе со сборной США завоевал Мировой кубок вызова, став лучшим бомбардиром и ассистентом турнира. В 2010-м и 2011-м в составе юниорской сборной выигрывал чемпионат мира, в 2013-м стал победителем молодёжного чемпионата мира.

Гримальди – лучший бомбардир взрослого мирового первенства по хоккею 2023 года. В 10 матчах нападающий набрал 14 (7+7) очков и был включён в символическую сборную турнира.