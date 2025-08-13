Новый главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Жерар Галлан поприветствовал болельщиков клуба

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Новый главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Жерар Галлан поприветствовал болельщиков китайского клуба. Контракт с канадским специалистом заключён сроком на два сезона.

Права на видео принадлежат ХК «Шанхай Дрэгонс». Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале клуба.

Последним местом работы 61-летнего канадского специалиста был «Нью-Йорк Рейнджерс» в сезоне-2022/2023. В НХЛ Галлан также тренировал «Коламбус Блю Джекетс», «Флориду Пантерз» и «Вегас Голден Найтс».

Галлан выиграл приз лучшему тренеру НХЛ в сезоне-2017/2018, работая с «Вегас Голден Найтс», и вывел команду в финал Кубка Стэнли в их дебютном сезоне. Он одержал 369 побед в 705 играх регулярного чемпионата НХЛ.

Галлан также тренировал сборную Канады на Кубке Шпенглера в декабре прошлого года, где «Штраубинг Тайгерс» выбили канадцев в полуфинале.