«Именитый специалист не панацея». Плющев скептически оценил приход Галлана в КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев усомнился в перспективах «Шанхай Дрэгонс» под руководством нового главного тренера Жерара Галлана. Контракт с канадским специалистом подписан сроком на два года.

«Именитый специалист не панацея, чтобы выйти из того положения, в котором находится команда. Вообще такое ощущение, что клуб появился из ниоткуда и в никуда пойдёт. Каждый год меняется 80% состава – собрали ребят, отыграли сезон и разбежались. Какой-то стратегии и философии пока не видно.

Ну приедет варяг, отработает, возможно, даже повысит уровень команды. Но претендовать на что-то она не будет. Есть ли у Галлана мотивация, кроме финансовой? Никакой другой нет. В Северной Америке что-то не складывалось, решил попробовать свои силы здесь. Получит определённый опыт, зарплату. Может быть, в дальнейшем он рассчитывает получить предложение от какого-то другого клуба КХЛ», – цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».

