«Запомните — нам нужно защищать звание чемпиона». Хартли — болельщикам «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли после того как приехал в Россию, обратился к болельщикам ярославского клуба.

«Дорогие болельщики! Для меня честь стать частью клуба и, конечно, я жду встречи с вами. Запомните — нам нужно защищать звание чемпиона», — приводит слова Хартли пресс-служба железнодорожников.

«Локомотив» является действующим обладателем Кубка Гагарина. Ранее команду возглавлял Игорь Никитин, который вместе с тренерским штабом ярославского клуба в межсезонье подписал контракт с ЦСКА. Напомним, Боб Хартли возглавлял «Авангард» (с 2018 по 2022 год), с которым выиграл Кубок Гагарина в 2021 году.