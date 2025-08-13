«Их невозможно заменить». Мыльников — об уходе Кравцова и Шабанова из «Трактора»

Голкипер «Трактора» Сергей Мыльников высказался об уходе нападающих Виталия Кравцова и Максима Шабанова в «Ванкувер Кэнакс» и «Нью-Йорк Айлендерс» соответственно.

– Два лучших бомбардира команды прошлого сезона Кравцов и Шабанов приняли решение уехать в НХЛ. Как ты отнёсся к этому?

– Их невозможно заменить. Виталя и Макс – это такие уникумы, личности как в жизни, так и на льду. Думаю, наше руководство сделает всё возможное, чтобы мы не потеряли боевую мощь, а только приобрели её, — приводит слова Мыльникова Metaratings.

Напомним, новый сезон Континентальной хоккейной лиги «Трактор» начнёт с действующим обладателем Кубка Гагарина «Локомотивом» 5 сентября.