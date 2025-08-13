Скидки
Пашков — о «Шанхае»: за долгие годы построить «североамериканскую» команду не удалось

Олимпийский чемпион Александр Пашков высказался о назначении Жерара Галлана главным тренером «Шанхай Дрэгонс».

«Это не первый канадец или американец, ничего удивительного здесь нет. Судя по всему, в комплектовании команды крен будет сделан в сторону североамериканских игроков, легионеров. Для КХЛ такая команда будет полезна, если допустить, что она покажет хоккей, который привлекает зрителей. Быстрый, результативный, даже если в североамериканском стиле. Но за долгие годы построить такую команду не удалось», — приводит слова Пашкова «ВсеПроСпорт».

Напомним, контракт «Шанхай Дрэгонс» с Жераром Галланом заключён сроком на два сезона.

