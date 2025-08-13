Скидки
Главная Хоккей Новости

18-й Кубок мэра Москвы по хоккею пройдёт с 28 по 31 августа в «Мегаспорте»

С 28 по 31 августа во дворце спорта «Мегаспорт» состоится единственный предсезонный турнир клубов КХЛ в столице – Кубок мэра Москвы по хоккею, организованный департаментом спорта города Москвы совместно с Федерацией хоккея Москвы.

В турнире примут участие шесть клубов Континентальной хоккейной лиги: московские «Спартак», ЦСКА и «Динамо», нижегородское «Торпедо», минское «Динамо» и китайский «Шанхай Дрэгонс». Клуб из Республики Беларусь сыграет на Кубке мэра Москвы впервые.

В первые три дня команды проведут матчи группового этапа. В группе А сыграют ЦСКА, «Спартак» и «Шанхай Дрэгонс», в группе Б – московское «Динамо, минское «Динамо» и «Торпедо». 31 августа пройдут решающие матчи – за пятое и третье место, а также финал.

Расписание турнира:

28 августа, четверг:

  • 14:00* «Динамо» Москва – «Торпедо»
  • 19:00 Церемония открытия
  • 19:30 «Спартак» – ЦСКА

29 августа, пятница:

  • 15:30 «Торпедо» – «Динамо» Минск
  • 19:30 «Спартак» – «Шанхай Дрэгонс»

30 августа, суббота:

  • 14:30 ЦСКА – «Шанхай Дрэгонс»
  • 18:30 «Динамо» Москва – «Динамо» Минск

31 августа, воскресенье:

  • 12:00 Матч за 5-е место: 3-е место группы А – 3-е место группы Б
  • 15:30 Матч за 3-е место: 2-е место группы А – 2-е место группы Б
  • 19:30 Финал: 1-е место группы А – 1-е место группы Б

* — время московское.

31 августа перед финальным матчем выступит народный артист РФ Дмитрий Маликов. Для болельщиков на протяжении всего турнира будет организована большая развлекательная программа в фойе: аэрохоккей, хоккейный кёрлинг, фотозона с раскраской, аквагрим, рисование плакатов, а также фотозона с кубком.

Кубок мэра Москвы проходит с 2008 года, в этом году он состоится во Дворце спорта «Мегаспорт» имени А.В. Тарасова по адресу: Ходынский бульвар, д. 3.

Подробную информацию о турнире можно узнать на сайте кубокмэра.рф.

27 августа в 15:00 в «Мегаспорте» состоится официальная пресс-конференция Кубка мэра Москвы с участием президента Федерации хоккея Москвы и руководителей клубов-участников турнира.

Календарь Кубка мэра Москвы
