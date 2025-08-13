Канадский форвард «Динамо» Макс Комтуа прибыл в Москву

Нападающий «Динамо» Макс Комтуа прибыл в Москву, сообщает пресс-служба бело-голубых.

Напомним, в конце июля 2025 года 26-летний канадский нападающий продлил соглашение с московским клубом ещё на один год.

В дебютном для себя плей-офф КХЛ канадский нападающий Комтуа провёл 15 матчей, в которых набрал 13 очков — забросил семь шайб и отдал шесть результативных передач. В регулярном сезоне 26-летний форвард сыграл 62 встречи, где забросил 21 шайбу и отдал 29 результативных передач. Помимо этого, на счету канадца 225 силовых приёмов, 61 блокированный бросок и 39 перехватов.

Ранее Комтуа рассказал о своей игре за московский клуб и высказался про жизнь в России.