Канадский форвард «Динамо» Макс Комтуа прибыл в Москву

Канадский форвард «Динамо» Макс Комтуа прибыл в Москву
Нападающий «Динамо» Макс Комтуа прибыл в Москву, сообщает пресс-служба бело-голубых.

Напомним, в конце июля 2025 года 26-летний канадский нападающий продлил соглашение с московским клубом ещё на один год.

В дебютном для себя плей-офф КХЛ канадский нападающий Комтуа провёл 15 матчей, в которых набрал 13 очков — забросил семь шайб и отдал шесть результативных передач. В регулярном сезоне 26-летний форвард сыграл 62 встречи, где забросил 21 шайбу и отдал 29 результативных передач. Помимо этого, на счету канадца 225 силовых приёмов, 61 блокированный бросок и 39 перехватов.

Ранее Комтуа рассказал о своей игре за московский клуб и высказался про жизнь в России.

Форвард «Динамо» Комтуа: у России сейчас дурная репутация, но Москва прекрасный город
