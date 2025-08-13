Скидки
«Шанхай Дрэгонс» представил помощника главного тренера Жерара Галлана

Ассистентом главного тренера «Шанхай Дрэгонс» Жерара Галлана стал канадский специалист Майк Келли, контракт с которым заключён на два года. Об этом сообщает пресс-служба китайского клуба.

65-летний Келли со сборной Канады выигрывал золотые медали чемпионата мира, мирового первенства среди хоккеистов до 18 лет, а также серебряные и бронзовые медали молодёжных чемпионатов мира. В НХЛ работал в тренерских штабах «Флориды Пантерз», «Ванкувер Кэнакс», «Вегас Голден Найтс», «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Мы как раз ставили перед собой задачу пригласить Галлана со своим помощником, ведь если из системы выпадает один элемент, она может сработать уже не так эффективно. Поэтому, договорившись с Жераром, мы сосредоточились на переговорах с его ассистентом Майком Келли. Этот тренерский тандем максимально качественно показал себя в деле. Наставники вместе доходили до финала Кубка Стэнли с «Вегасом», а также выигрывали чемпионат мира со сборной Канады. Поэтому мы с нетерпением ждём, когда этот дуэт снова воссоединится, уже на лавке «Шанхай Дрэгонс», и желаем тренерам больших успехов в составе нашего клуба», — заявил генеральный директор «Шанхай Дрэгонс» Сергей Белых.

