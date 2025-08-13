Сын трагически погибшего Дмитрия Тертышного Александр подписал контракт с «Челметом»

«Челмет» и защитник Александр Тертышный заключили односторонний контракт ВХЛ до конца сезона-2025/2026, сообщает пресс-служба клуба.

Александр Тертышный родился 3 января 2000 года в Филадельфии. За полгода до рождения Александра в результате несчастного случая на озере Оканаган погиб его отец – защитник Дмитрий Тертышный – воспитанник челябинского «Трактора» и проспект клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз». Александр начал заниматься хоккеем в США.

В сезонах-2018/2019 и 2019/2020 защитник провёл 46 матчей за челябинских «Белых Медведей» в чемпионате МХЛ. В этих встречах игрок обороны записал на свой счёт 12 (3+9) очков.