Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сын трагически погибшего Дмитрия Тертышного Александр подписал контракт с «Челметом»

Сын трагически погибшего Дмитрия Тертышного Александр подписал контракт с «Челметом»
Комментарии

«Челмет» и защитник Александр Тертышный заключили односторонний контракт ВХЛ до конца сезона-2025/2026, сообщает пресс-служба клуба.

Александр Тертышный родился 3 января 2000 года в Филадельфии. За полгода до рождения Александра в результате несчастного случая на озере Оканаган погиб его отец – защитник Дмитрий Тертышный – воспитанник челябинского «Трактора» и проспект клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз». Александр начал заниматься хоккеем в США.

В сезонах-2018/2019 и 2019/2020 защитник провёл 46 матчей за челябинских «Белых Медведей» в чемпионате МХЛ. В этих встречах игрок обороны записал на свой счёт 12 (3+9) очков.

Материалы по теме
Русский защитник «Филадельфии» погиб 24 года назад. Теперь майку клуба надел его сын
Русский защитник «Филадельфии» погиб 24 года назад. Теперь майку клуба надел его сын
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android