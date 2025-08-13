Скидки
США U18 — Германия U18, результат матча 13 августа 2025 года, счёт 8:1, Кубок Глинки/Гретцки

Сборная США U18 разгромила сверстников из Германии со счётом 8:1 на Кубке Глинки/Гретцки
Комментарии

В Тренчине (Словакия) завершился очередной матч международного турнира среди игроков до 18 лет — Кубок Глинки/Гретцки. Во встрече группы B Сборная США U18 обыграла сверстников из Германии со счётом 8:1.

Кубок Глинки/Гретцки . Группа B
13 августа 2025, среда. 16:30 МСК
США U18
Окончен
8 : 1
Германия U18
1:0 Уильямс (Пухнер) – 02:14 (4x5)     2:0 Харпер – 03:49 (5x5)     3:0 Хекстолл (Зелински) – 04:45 (5x5)     4:0 Харпер (Роговски) – 21:26 (5x5)     5:0 Даскоси – 30:56 (4x5)     6:0 Варга (Зелински, Хекстолл) – 42:37 (5x5)     7:0 Зелински (Дэвидсон) – 45:03 (5x4)     8:0 Харви (Даскоси) – 45:26 (5x5)     8:1 Петерка (Шлосникель) – 52:15 (5x5)    

В составе победителей шайбы забросили Джаксон Уильямс, Леви Харпер (дубль), Джек Хекстолл, Нолан Даскоси, Калдер Варга, Блейк Зелински, Кейден Харви. У сборной Германии гол на свой счёт записал Джек Петерка.

Кубок Глинки/Гретцки начал проводиться c 1991 года (раньше он назывался Кубком мира среди юниоров и Тихоокеанским кубком и проходил в Японии). С 1997 года соревнования проходят в Чехии и Словакии, а с 2004 года они носят имя легендарного хоккеиста и тренера Ивана Глинки. В 2018 году к названию турнира было добавлено имя легенды канадского хоккея Уэйна Гретцки, и с тех пор право проведения турнира регулярно чередуется между Чехией/Словакией и Канадой.

Комментарии
