Сборная США U18 разгромила сверстников из Германии со счётом 8:1 на Кубке Глинки/Гретцки

В Тренчине (Словакия) завершился очередной матч международного турнира среди игроков до 18 лет — Кубок Глинки/Гретцки. Во встрече группы B Сборная США U18 обыграла сверстников из Германии со счётом 8:1.
В составе победителей шайбы забросили Джаксон Уильямс, Леви Харпер (дубль), Джек Хекстолл, Нолан Даскоси, Калдер Варга, Блейк Зелински, Кейден Харви. У сборной Германии гол на свой счёт записал Джек Петерка.
Кубок Глинки/Гретцки начал проводиться c 1991 года (раньше он назывался Кубком мира среди юниоров и Тихоокеанским кубком и проходил в Японии). С 1997 года соревнования проходят в Чехии и Словакии, а с 2004 года они носят имя легендарного хоккеиста и тренера Ивана Глинки. В 2018 году к названию турнира было добавлено имя легенды канадского хоккея Уэйна Гретцки, и с тех пор право проведения турнира регулярно чередуется между Чехией/Словакией и Канадой.
- 13 августа 2025
