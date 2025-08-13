Скидки
Финляндия U18 — Швейцария U18, результат матча 13 августа 2025 года, счёт 3:4 ОТ, Кубок Глинки/Гретцки

Юношеская сборная Швейцарии победила Финляндию в овертайме на Кубке Глинки/Гретцки
Комментарии

В чешском Брно завершился очередной матч международного турнира среди игроков до 18 лет — Кубка Глинки/Гретцки. Во встрече группы A Сборная Швейцарии U18 победила Финляндию U18 в овертайме со счётом 4:3.

Кубок Глинки/Гретцки . Группа A
13 августа 2025, среда. 16:30 МСК
Финляндия U18
Окончен
3 : 4
ОТ
Швейцария U18
0:1 Луц (Ренч) – 20:28 (5x5)     1:1 Лайтинен (Алалаури, Пиипаринен) – 22:38 (5x4)     2:1 Хемминг (Вахльроос) – 50:34 (5x5)     2:2 Бёхлер (Луц) – 56:45 (5x5)     2:3 Бергер – 57:53 (5x5)     3:3 Ринне (Пиипаринен) – 59:09 (5x5)     3:4 Фуэтер – 63:05 (3x3)    

В первом периоде команды голов не забили. В начале второго периода Янис Луц отрыл счёт во встрече. Спустя две минуты Йико Лайтинен восстановил равенство в счёте. В середине третьего отрезка Оскар Хемминг вывел сборную Финляндии вперёд, однако на 17-й минуте периода Лу Бёхлер сделал счёт 2:2. Спустя минуту Тьери Бергер забросил третью шайбу команды Швейцарии, но в конце периода Расмус Ринне перевёл встречу в овертайм. В дополнительное время Соль Фуэтер принёс Швейцарии победу.

Кубок Глинки/Гретцки начал проводиться c 1991 года (раньше он назывался Кубком мира среди юниоров и Тихоокеанским кубком и проходил в Японии). С 1997 года соревнования проходят в Чехии и Словакии, а с 2004 года они носят имя легендарного хоккеиста и тренера Ивана Глинки. В 2018 году к названию турнира было добавлено имя легенды канадского хоккея Уэйна Гретцки, и с тех пор право проведения турнира регулярно чередуется между Чехией/Словакией и Канадой.

