Юношеская сборная Швейцарии победила Финляндию в овертайме на Кубке Глинки/Гретцки

В чешском Брно завершился очередной матч международного турнира среди игроков до 18 лет — Кубка Глинки/Гретцки. Во встрече группы A Сборная Швейцарии U18 победила Финляндию U18 в овертайме со счётом 4:3.

В первом периоде команды голов не забили. В начале второго периода Янис Луц отрыл счёт во встрече. Спустя две минуты Йико Лайтинен восстановил равенство в счёте. В середине третьего отрезка Оскар Хемминг вывел сборную Финляндии вперёд, однако на 17-й минуте периода Лу Бёхлер сделал счёт 2:2. Спустя минуту Тьери Бергер забросил третью шайбу команды Швейцарии, но в конце периода Расмус Ринне перевёл встречу в овертайм. В дополнительное время Соль Фуэтер принёс Швейцарии победу.

Кубок Глинки/Гретцки начал проводиться c 1991 года (раньше он назывался Кубком мира среди юниоров и Тихоокеанским кубком и проходил в Японии). С 1997 года соревнования проходят в Чехии и Словакии, а с 2004 года они носят имя легендарного хоккеиста и тренера Ивана Глинки. В 2018 году к названию турнира было добавлено имя легенды канадского хоккея Уэйна Гретцки, и с тех пор право проведения турнира регулярно чередуется между Чехией/Словакией и Канадой.