Боб Хартли подробно рассказал о назначении на пост главного тренера «Локомотива»

Канадский специалист Боб Хартли подробно рассказал о назначении на пост главного тренера ярославского «Локомотива».

«Полёт прошёл отлично, очень рад приехать в Россию. Завтра утром наконец-то встречусь с игроками, выйду на лёд. Пора приниматься за дело — защищать звание чемпиона.

У нас было несколько разговоров с Юрием Яковлевым (президент «Локомотива». — Прим. «Чемпионата») перед тем, как я принял решение. Я всегда придерживался двух принципов: первый — я хотел работать в том же клубе, что и мой друг Брэд Маккриммон (главный тренер ярославской команды, которая трагически погибла в авиакатастрофе 2011 года. — Прим. «Чемпионата»). Он долгие годы был моим помощником, мы были очень близкими друзьями. Второе — возможность защитить звание чемпиона.

Мы привыкли, что смена тренера происходит из-за проблем с результатом или дисциплиной, а «Локомотив» сейчас — чемпионская команда. Такая возможность выпадает редко. Это уникальная возможность для меня», — цитирует Хартли пресс-служба «Локомотива».

