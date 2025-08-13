Скидки
Владелец «Каролины» достиг предварительного соглашения о покупке «Портленда» — Sportico

Владелец «Каролины» достиг предварительного соглашения о покупке «Портленда» — Sportico
Владелец хоккейного клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Том Дандон достиг предварительного соглашения о покупке команда НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс», сообщает издание Sportico.

Сообщается, что любая сделка потребует одобрения НБА. ESPN оценивает сумму сделки в $ 4 млрд, Sportico оценивает баскетбольный клуб в $ 3,6 млрд. Действующий владелец «Портленда» Пол Аллен, который является соучредителем Microsoft вместе с Биллом Гейтсом, купил «Блэйзерс» в 1988 году за $ 70 млн. Отмечается, что Дандон купил «Харрикейнз» в 2018 году за $ 425 млн.

В прошлом сезоне «Каролина» проиграла в полуфинале Кубка Стэнли «Флориде Пантерз» со счётом 1-4. «Портленд» в минувшем сезоне занял 12-е место в таблице Западной конференции НБА.

