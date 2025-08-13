Скидки
Хоккей Новости

Генменеджер «Миннесоты»: появление Тарасенко сделало наш состав более глубоким

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин оценил приход в команду российского нападающего Владимира Тарасенко.

«Мы, конечно, внесли некоторые изменения, и, думаю, мы стали лучше. Появление Владимира Тарасенко и Нико Штурма сделало наш состав более глубоким. Так что в целом я чувствую, что мы находимся в хорошей ситуации», — приводит слова Герина RG.

Напомним, в минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги «Миннесота» проиграла в первом раунде Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» со счётом 2-4.

Ранее Билл Герин рассказал о переговорах с российским форвардом Кириллом Капризовым про новый контракт.

