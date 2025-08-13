Скидки
Главный тренер «Локомотива» Хартли: самое главное — выиграть последний матч в конце мая

Главный тренер «Локомотива» Хартли: самое главное — выиграть последний матч в конце мая
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли рассказал о подготовке молодых игроков ярославским клубом и высказался о готовности команды к старту регулярки КХЛ.

«Локомотив» — очень профессиональный клуб с отличными болельщиками. Даже во времена, когда я работал в НХЛ, «Локомотив» был известен своей школой. Тем, как они развивают своих молодых игроков. Разговаривая с игроками уже после назначения, я чувствовал их преданность «Локомотиву». Для меня это важно и вызывает уважение.

Сейчас финальная стадия подготовки, впереди контрольные матчи и турнир в Омске. Самое главное — подготовиться к первому матчу регулярного чемпионата, но ещё важнее — выиграть последний матч в конце мая. В этом моя цель», — приводит слова Хартли пресс-служба «Локомотива».

