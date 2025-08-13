Скидки
Нестеров: новичков ввели в курс дела, рассказали, какие у нас правила, что такое ЦСКА

Нестеров: новичков ввели в курс дела, рассказали, какие у нас правила, что такое ЦСКА
Защитник ЦСКА Никита Нестеров рассказал о подготовке армейского клуба к новому сезону КХЛ.

«Подготовка идёт потихоньку. Да, первый цикл закончен. Сейчас начался второй. Первый цикл более такой втягивающий был. Нас ознакомили с деталями, с нюансами, с требованиями. Сейчас уже добавили интенсивности и уже нарабатываем какие-то схемы, фундамент закладываем. Поэтому команда работает, всё в порядке.

Большее количество, часть игроков я знаю. Новеньких ребят встретили хорошо, они тоже нас знают. Хотя и в других командах играем, но всё равно общаемся. Не так тяжело, поэтому всё нормально. Со всеми познакомились, всех ввели в курс дела — какие у нас правила, порядок, что такое ЦСКА», — цитирует Нестерова пресс-служба армейского клуба.

Новости. Хоккей
