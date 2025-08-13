Скидки
Вячеслав Быков оценил назначение Жерара Галлана в «Шанхай Дрэгонс»

Вячеслав Быков оценил назначение Жерара Галлана в «Шанхай Дрэгонс»
Бывший наставник сборной России Вячеслав Быков оценил назначение Жерара Галлана главным тренером «Шанхай Дрэгонс».

«Тот факт, что Жерар Галлан будет работать с китайским клубом и в КХЛ, то это пойдёт на пользу лиге и хоккею в целом. Это даст возможность усилить игру «Шанхая», который составит конкуренцию другим клубам, что, соответственно, даст возможность клубам КХЛ изучать и перенимать интересные моменты и методику игры этой команды. Чем больше будет сильных и самобытных клубов в лиге, тем интереснее будет чемпионат и его развитие», — приводит слова Быкова Odds.

Напомним, контракт с канадским специалистом заключён сроком на два сезона.

