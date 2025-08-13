«Адмирал» одержал первую победу на Кубке Минска, одолев местное «Динамо»
Поделиться
В столице Беларуси завершился очередной матч предсезонного турнира Кубок Минска, в котором встречались «Адмирал» из Владивостока и местное «Динамо». Победу со счётом 5:2 одержал дальневосточный клуб.
Кубок Минска . Кубок Минска
13 августа 2025, среда. 19:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 5
Адмирал
Владивосток
0:1 Старков – 01:34 (5x5) 0:2 Завгородний – 12:47 (4x5) 1:2 Кузнецов (Липский, Улле) – 13:47 (5x4) 2:2 Говорков (Усов) – 22:05 (5x5) 2:3 Грман (Гераськин) – 33:56 (5x5) 2:4 Гераськин (Шулак, Грман) – 36:13 (5x5) 2:5 Гутик – 59:12 (en)
В первом периоде «Адмирал» забросил две шайбы — отметились Степан Старков и Дмитрий Завгородний. На это хозяева турнира ответили голом Сергея Кузнецова. В начале второй двадцатиминутки Роман Говорков сделал счёт 2:2. На 14-й минуте периода Марио Грман вновь вывел «Адмирал» вперёд, а спустя три минуты Игорь Гераськин сделал счёт 4:2. В конце встречи Даниил Гутик установил окончательный счёт в матче.
В следующем матче «Адмирал» сыграет с «Металлургом» 17 августа, минчане также встретятся с магнитогорским клубом, но 15 августа.
Комментарии
- 13 августа 2025
-
21:18
-
20:51
-
20:45
-
20:24
-
20:05
-
19:43
-
19:24
-
19:06
-
18:59
-
18:42
-
18:20
-
18:11
-
17:49
-
17:30
-
17:10
-
16:50
-
16:32
-
16:14
-
15:55
-
15:45
-
15:25
-
15:10
-
14:43
-
14:25
-
14:00
-
13:23
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:22
-
11:50
-
11:20
-
10:50
-
10:45
-
10:41