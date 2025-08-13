Скидки
Динамо Мн — Адмирал, результат матча 13 августа 2025 года, счёт 2:5, Кубок Минска

«Адмирал» одержал первую победу на Кубке Минска, одолев местное «Динамо»
В столице Беларуси завершился очередной матч предсезонного турнира Кубок Минска, в котором встречались «Адмирал» из Владивостока и местное «Динамо». Победу со счётом 5:2 одержал дальневосточный клуб.

Кубок Минска . Кубок Минска
13 августа 2025, среда. 19:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 5
Адмирал
Владивосток
0:1 Старков – 01:34 (5x5)     0:2 Завгородний – 12:47 (4x5)     1:2 Кузнецов (Липский, Улле) – 13:47 (5x4)     2:2 Говорков (Усов) – 22:05 (5x5)     2:3 Грман (Гераськин) – 33:56 (5x5)     2:4 Гераськин (Шулак, Грман) – 36:13 (5x5)     2:5 Гутик – 59:12 (en)    

В первом периоде «Адмирал» забросил две шайбы — отметились Степан Старков и Дмитрий Завгородний. На это хозяева турнира ответили голом Сергея Кузнецова. В начале второй двадцатиминутки Роман Говорков сделал счёт 2:2. На 14-й минуте периода Марио Грман вновь вывел «Адмирал» вперёд, а спустя три минуты Игорь Гераськин сделал счёт 4:2. В конце встречи Даниил Гутик установил окончательный счёт в матче.

В следующем матче «Адмирал» сыграет с «Металлургом» 17 августа, минчане также встретятся с магнитогорским клубом, но 15 августа.

