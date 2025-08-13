Сборная Швеции U18 всухую разгромила команду Словакии на Кубке Глинки/Гретцки

В Тренчине (Словакия) завершился очередной матч международного турнира среди игроков до 18 лет — Кубок Глинки/Гретцки. Во встрече группы B сборная Швеции U18 обыграла сверстников из Словакии со счётом 7:0.
Голами у шведский команды отметились Маркус Нордмарк (дубль), Мальте Густафссон, Нильс Бартольдссон, Элтон Херманссон (дубль) и Исак Хольтет.
Кубок Глинки/Гретцки начал проводиться c 1991 года (раньше он назывался Кубком мира среди юниоров и Тихоокеанским кубком и проходил в Японии). С 1997 года соревнования проходят в Чехии и Словакии, а с 2004 года они носят имя легендарного хоккеиста и тренера Ивана Глинки. В 2018 году к названию турнира было добавлено имя легенды канадского хоккея Уэйна Гретцки, и с тех пор право проведения турнира регулярно чередуется между Чехией/Словакией и Канадой.
- 13 августа 2025
