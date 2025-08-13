Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Словакия U18 — Швеция U18, результат матча 13 августа 2025 года, счёт 0:7, Кубок Глинки/Гретцки

Сборная Швеции U18 всухую разгромила команду Словакии на Кубке Глинки/Гретцки
Аудио-версия:
Комментарии

В Тренчине (Словакия) завершился очередной матч международного турнира среди игроков до 18 лет — Кубок Глинки/Гретцки. Во встрече группы B сборная Швеции U18 обыграла сверстников из Словакии со счётом 7:0.

Кубок Глинки/Гретцки . Группа B
13 августа 2025, среда. 20:00 МСК
Словакия U18
Окончен
0 : 7
Швеция U18
0:1 Нордмарк – 04:04 (5x4)     0:2 Густафссон (Андерссон, Андерссон) – 05:31 (5x5)     0:3 Бартольдссон (Зират, Нордмарк, Лиден, Элофссон) – 16:21 (5x5)     0:4 Херманссон (Элофссон, Исакссон) – 28:02 (5x4)     0:5 Хольтет (Андерссон, Николайсен) – 43:09 (5x5)     0:6 Херманссон (Элофссон, Хольмерц) – 57:40 (5x4)     0:7 Нордмарк (Густафссон, Бартольдссон) – 58:48 (5x4)    

Голами у шведский команды отметились Маркус Нордмарк (дубль), Мальте Густафссон, Нильс Бартольдссон, Элтон Херманссон (дубль) и Исак Хольтет.

Кубок Глинки/Гретцки начал проводиться c 1991 года (раньше он назывался Кубком мира среди юниоров и Тихоокеанским кубком и проходил в Японии). С 1997 года соревнования проходят в Чехии и Словакии, а с 2004 года они носят имя легендарного хоккеиста и тренера Ивана Глинки. В 2018 году к названию турнира было добавлено имя легенды канадского хоккея Уэйна Гретцки, и с тех пор право проведения турнира регулярно чередуется между Чехией/Словакией и Канадой.

Календарь Кубка Глинки/Гретцки
Таблица Кубка Глинки/Гретцки
Материалы по теме
Результаты матчей Кубка Глинки/Гретцки — 2025 на 12 августа
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android