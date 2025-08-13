Скидки
Главная Хоккей Новости

Быков: не факт, что в «Ак Барсе» или «Тракторе» Ливо будет играть, как в «Салавате»

Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался об информации о возможном переходе экс-нападающего «Салавата Юлаева» Джоша Ливо в «Ак Барс» или «Трактор».

«Стараются челябинцы и казанцы. Многое будет зависеть от интеграции Ливо в коллектив. От внедрения в схему игры команды. Не факт, что в «Ак Барсе» или «Тракторе» Ливо будет играть, как в «Салавате Юлаеве». Если он действительно большой мастер, то он будет давать результат в любой команде. Для него смена обстановки — тоже своего рода вызов», — приводит слова Быкова Metaratings.

Нападающий выступал за «Салават Юлаев» с сезона-2023/2024 и провёл за клуб 122 матча. В прошлом сезоне канадский форвард стал лучшим снайпером и бомбардиром КХЛ.

