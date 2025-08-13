Форвард «Ак Барса» Илья Сафонов: мне часто доставалось от Радулова, я поначалу терялся

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов рассказал о совместной игре с Александром Радуловым за казанский клуб.

«Саня ходил, пихал. Мне часто доставалось. Я поначалу терялся. Во-первых, Радик подходит, во-вторых, пихает, в-третьих, нормально так пихает. Не совсем приятно было это слушать. Потом Юрий Иванович Бабенко подошёл: «Успокойся, выхватывай суть из того, что он говорит. И не слушай, какой ты нехороший». Потом Радул сам подходил, извинялся. Он быстро вспыхивает, потом так же быстро успокаивается: «Извини, работаем дальше. Пойми, я хочу, чтобы вы лучше играли, чтобы все играли качественнее – всем приятнее будет играть», — сказал Сафонов в интервью каналу «Лёд».