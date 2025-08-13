Скидки
«Уфа неправильно поступила по отношению к игроку». Артюхин — об уходе Ливо из «Салавата»

Бывший форвард сборной России Евгений Артюхин высказался о расторжении контракта нападающего Джоша Ливо с «Салаватом Юлаевым» по обоюдному согласию сторон.

«Для имиджа лиги хорошо, что так спокойно всё решилось. Без инцидентов и скандалов. Конечно, нужно ещё разобраться с тем, что произошло. Но если всё действительно случилось так, как об этом говорят, Уфа неправильно поступила по отношению к игроку, подписав контракт, а потом пытаясь его расторгнуть, ссылаясь на опоздание Ливо. Нужно разбираться в этой ситуации. Не хочу раньше времени говорить громких слов. Но так с игроками поступать нельзя. Хорошо, что ситуация решилась», — приводит слова Артюхина «Матч ТВ».

