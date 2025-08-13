Сборная Канады U18 разгромила команду Чехии в рамках Кубка Глинки/Гретцки

В чешском Брно завершился очередной матч международного турнира среди игроков до 18 лет — Кубка Глинки/Гретцки. Во встрече группы A сборная Канады U18 победила Чехию U18 со счётом 5:0.

В составе североамериканской сборной голы на свой счёт записали Лиам Рак (дубль), Бекхэм Эдвардс, Даксон Рудольф и Алессандро Ди Иорио.

Кубок Глинки/Гретцки начал проводиться c 1991 года (раньше он назывался Кубком мира среди юниоров и Тихоокеанским кубком и проходил в Японии). С 1997 года соревнования проходят в Чехии и Словакии, а с 2004 года они носят имя легендарного хоккеиста и тренера Ивана Глинки. В 2018 году к названию турнира было добавлено имя легенды канадского хоккея Уэйна Гретцки, и с тех пор право проведения турнира регулярно чередуется между Чехией/Словакией и Канадой.