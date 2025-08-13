Результаты матчей Кубка Глинки/Гретцки — 2025 на 13 августа

Сегодня, 13 августа, в Брно (Чехия) и Тренчине (Словакия) прошёл очередной игровой день Кубка Глинки/Гретцки — международного турнира среди игроков до 18 лет. В третий игровой день турнира прошли четыре матча.

Хоккей. Кубок Глинки/Гретцки, 13 августа:

Группа А

Финляндия U18 — Швейцария U18 — 3:4 ОТ;

Чехия U18 – Канада U18 — 0:5.

Группа B

США U18 – Германия U18 — 8:1;

Словакия U18 — Швеция U18 – 0:7.

Кубок Глинки/Гретцки проводится c 1991 года (раньше он назывался Кубком мира среди юниоров и Тихоокеанским кубком и проходил в Японии). В прошлые годы в турнире участвовали такие звёзды, как Сидни Кросби, Джонатан Тэйвз, Евгений Малкин и Стивен Стэмкос.