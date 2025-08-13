Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей Кубка Глинки/Гретцки — 2025 на 13 августа

Результаты матчей Кубка Глинки/Гретцки — 2025 на 13 августа
Комментарии

Сегодня, 13 августа, в Брно (Чехия) и Тренчине (Словакия) прошёл очередной игровой день Кубка Глинки/Гретцки — международного турнира среди игроков до 18 лет. В третий игровой день турнира прошли четыре матча.

Хоккей. Кубок Глинки/Гретцки, 13 августа:

Группа А
Финляндия U18 — Швейцария U18 — 3:4 ОТ;
Чехия U18 – Канада U18 — 0:5.

Группа B

США U18 – Германия U18 — 8:1;
Словакия U18 — Швеция U18 – 0:7.

Кубок Глинки/Гретцки проводится c 1991 года (раньше он назывался Кубком мира среди юниоров и Тихоокеанским кубком и проходил в Японии). В прошлые годы в турнире участвовали такие звёзды, как Сидни Кросби, Джонатан Тэйвз, Евгений Малкин и Стивен Стэмкос.

Календарь Кубка Глинки/Гретцки
Таблица Кубка Глинки/Гретцки
Материалы по теме
Результаты матчей Кубка Глинки/Гретцки — 2025 на 12 августа
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android