Бывший нападающий клубов КХЛ Патрик Торесен завершил игровую карьеру в возрасте 41 года

Бывший норвежский нападающий клубов КХЛ Патрик Торесен завершил игровую карьеру в возрасте 41 года, сообщает Expressen.

Ранее Торесен выступал за «Юргорден» с 2018 года после ухода из КХЛ. Прошлый сезон ветеран провёл за шведский «Юргорден». В сезоне-2023/2024 Торесен был капитаном «Сторхамара» и впервые в своей карьере привёл родной клуб к победе в чемпионате Норвегии. Он набрал 64 (22+42) очка в 45 играх регулярного чемпионата и 15 (6+9) очков в 12 играх в плей-офф. В прошлом сезоне сыграл за сборную Норвегии на квалификации к Олимпийским играм.

За карьеру в КХЛ Торесен, помимо СКА, играл за «Салават Юлаев». В общей сложности принял участие в 417 матчах, забросил 149 шайб и сделал 233 голевые передачи, заработав показатель полезности «+181».