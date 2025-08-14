Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бывший нападающий клубов КХЛ Патрик Торесен завершил игровую карьеру в возрасте 41 года

Бывший нападающий клубов КХЛ Патрик Торесен завершил игровую карьеру в возрасте 41 года
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший норвежский нападающий клубов КХЛ Патрик Торесен завершил игровую карьеру в возрасте 41 года, сообщает Expressen.

Ранее Торесен выступал за «Юргорден» с 2018 года после ухода из КХЛ. Прошлый сезон ветеран провёл за шведский «Юргорден». В сезоне-2023/2024 Торесен был капитаном «Сторхамара» и впервые в своей карьере привёл родной клуб к победе в чемпионате Норвегии. Он набрал 64 (22+42) очка в 45 играх регулярного чемпионата и 15 (6+9) очков в 12 играх в плей-офф. В прошлом сезоне сыграл за сборную Норвегии на квалификации к Олимпийским играм.

За карьеру в КХЛ Торесен, помимо СКА, играл за «Салават Юлаев». В общей сложности принял участие в 417 матчах, забросил 149 шайб и сделал 233 голевые передачи, заработав показатель полезности «+181».

Материалы по теме
Торесен и Цуккарелло вошли в символическую сборную Норвегии всех времён
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android