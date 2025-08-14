А. Коваленко — о Галлане: тренеры такого уровня нашему хоккею не помешают

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко оценил приход Жерара Галлана на пост главного тренера «Шанхай Дрэгонс». С канадским специалистом подписан двухлетний контракт.

«Проблема, когда в КХЛ едут тренеры-легионеры, которые ничего не добились в мировом хоккее. В данном случае китайский клуб взял специалиста, который возглавлял «Рейнджерс» и приводил сборную Канады к победе на чемпионате мира. Тренеры такого уровня нашему хоккею как минимум не помешают.

Другое дело, что Галлан в последние годы не подтверждал свой рейтинг, его успехи – пусть и не в очень далёком, но прошлом. Нужно внимательно посмотреть за его результатами – и только потом делать выводы», – цитирует Коваленко Russia-Hockey.ru.