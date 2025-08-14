Данила Юров — второй в рейтинге лучших проспектов «Миннесоты» по версии сайта НХЛ

Российский новичок «Миннесоты Уайлд» нападающий Данила Юров вошёл в список пяти лучших молодых игроков в системе американского клуба НХЛ по версии официального сайта Национальной хоккейной лиги. Первое место в топ-5 занял 19-летний защитник Зив Буйум.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Зив Буйум.

2. Данила Юров.

3. Лиам Огрен.

4. Йеспер Валльстедт.

5. Райли Хейдт.

Напомним, «Миннесота» выбрала Юрова на драфте НХЛ 2022 года под общим 24‑м номером. Нападающий — воспитанник «Металлурга». В минувшем сезоне 21-летний игрок провёл 51 матч за магнитогорский клуб и набрал 26 (14+12) очков. Всего за команду в КХЛ форвард набрал 99 (49+50) очков за 279 игр. В 2024 году в составе «Металлурга» Юров выиграл Кубок Гагарина.