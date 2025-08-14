Скидки
Кейл Макар назван лучшим защитником НХЛ по версии сайта лиги, Сергачёв попал в топ-20

Игрок обороны «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар назван лучшим защитником НХЛ по версии официального сайта лиги. Второе место занял Куинн Хьюз из «Ванкувер Кэнакс», тройку замкнул Зак Веренски из «Коламбус Блю Джекетс». Защитник «Юты Мамонт» Михаил Сергачёв занял 18-е место.

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

1. Кейл Макар, «Колорадо».
2. Куинн Хьюз, «Ванкувер».
3. Зак Веренски, «Коламбус».
4. Миро Хейсканен, «Даллас».
5. Виктор Хедман, «Тампа».
6. Джош Моррисси, «Виннипег».
7. Расмус Далин, «Баффало».
8. Джейккоб Славин, «Каролина».
9. Роман Йози, «Нэшвилл».
10. Эван Бушар, «Эдмонтон».
11. Чарли Макэвой, «Бостон».
12. Густав Форслинг, «Флорида».
13. Джейк Сандерсон, «Оттава».
14. Томас Харли, «Даллас».
15. Ши Теодор, «Вегас».
16. Адам Фокс, «Рейнджерс».
17. Девон Тэйвз, «Колорадо».
18. Михаил Сергачёв, «Юта».
19. Лэйн Хатсон, «Монреаль».
20. Брок Фэйбер, «Миннесота».

